غدا.. العداء طه حسين يتوجه الى طوكيو للالتحاق ببعثة العراق في الاولمبياد

2021/07/25 | 16:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ يغادر العداء طه حسين الى العاصمة اليابانية طوكيو مساء غد الاثنين ،للالتحاق ببعثة العراق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.وقال المدير الفني لاتحاد العاب القوى الدكتور زيدون جواد للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ :" ان اللاعب طه حسين عاد مؤخرا من معسكر تدريبي م في تركيا تحضيرا لدورة الألعاب الأولمبية تحت اشراف مدربه خزعل جبار".وبين أن العداء طه حسين سيشارك في منافسات العاب القوى التي تنطلق في الثلاثين من الشهر الجاري بسباق 400م وهو من المواهب الشابة التي يعدها الاتحاد لبطولات مقبلة ، حيث سبق وأن خطف الوسام الذهبي لسباق 400م في البطولة العربية التي اقيمت مؤخرا في تونس.واضاف :" ان موعد وصول العداء الى القرية الأولمبية سيكون بعد غد الثلاثاء ونأمل أن تكون مشاركة طه مميزة ".يشار إلى أن العراق يشارك في الأولمبياد بثلاثة رياضيين حيث غادر الجذاف محمد رياض من دور ربع النهائي وغادرت الرامية فاطمة عباس من الدور الاول./انتهى

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