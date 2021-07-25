الصحة تسجل 9147 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 8492 حالة

2021/07/25 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لهذا اليوم.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها سجلت اليوم 9147 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 8492 حالة للشفاء.وأكدت الوزارة تسجيل 55 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد الملقحين 73144.

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