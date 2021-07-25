2021/07/25 | 16:12 - المصدر: عين العراق

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الأحد 25 يوليو 2021 | 03:53 مساءً | عدد القراءات : 41

صحة البصرة: اللقاحات ستنفد هذا اليوم وبانتظار وصول كميات جديدة

اعلن مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي عن زيادة عدد المسحات وتوزيع ما يزيد عن 300 مسحة على كل مستشفى بأستثناء المستشفيات التي يكون الاقبال فيها قليل على المسحات حيث تزود بـ100 مسحة فقط، لافتا الى ان المسحات ستتوفر في المستشفيات فقط بأستثناء قطاعي الدير وشط العرب حيث سيكون في المركز الصحي كون القضائين المذكورين لا يمتلكان مستشفى حكومي.

وقال التميمي ان زيادة عدد المسحات للمؤسسات الصحية التابعة للدائرة ستستمر حتى مطلع آب المقبل وتكون من المسحات المتبقية لديها فيما ستعمل الدائرة خلال شهر آب بموجب قرار الوزارة الذي يقضي باستهلاك 3900 مسحة في اليوم الواحد.





واشار التميمي الى ان المستشفيات تزود بالوقت الحالي بـ350 بعد ان كانت في الايام الماضية تزويد بما لا يتجاوز الـ200 مسحة ومستشفى ناحية ام قصر بـ100 مسحة يومياً.

وفيما يخص اقبال المواطنين على اخذ اللقاحات قال التميمي ان اللقاحات في محافظة البصرة ستنفد هذا اليوم وبانتظار وصول كميات جديدة من لقاح فايزر مساءً وتقدر كميتها بـ33 الف جرعة، مبيناً ان عملية تلقيح المواطنين ستستأنف يوم غد الاثنين وبواقع عمل في المستشفيات والمراكز الصحية يبدأ من الثامنة صباحاً لغاية الثامنة مساء.

واوضح ان عدد الملقحين في البصرة بلغ امس السبت بلغ 7878 مواطن وهو اعلى معدل تلقيح تسجله المحافظة وذلك بسبب الحملات الميدانية للتلقيح في الاسواق والمولات والتي ستستمر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً انه كل ما زادت كميات اللقاح المجهزة للمحافظة زادت معها حملات التلقيح في الاماكن العامة والاسواق.

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