مهددين بالتصعيد.. المفسوخة عقودهم من الحشد يوجهون نداء الى الحكومة (فيديو)

2021/07/25 | 16:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر حشد وزارة الدفاع، الاحد، الحكومة بالوقوف بجدية معهم لانصافهم من المظلومية التي تعرضوا لها منذ 2014.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحشد مازن العلي التميمي في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية، (25 تموز 2021)، ان "حشد وزارة الدفاع الذين لبوا نداء المرجعية منذ 2014 تم تجريد حقوقهم كافة".

واضاف التميمي، انه "تم مناشدة دولة رئيس الوزراء على مدى 4 حكومات وكذلك البرلمان العراقي وجميع مفاصل الدولة ولكن لم يتم انصاف المظلوميات التي عانيناها".

وحذر، انه "بعد اجراء الفحص، اذا لم نرى اي انصاف لحسم ملف حشد الدفاع خلال الايام المقبلة سيكون لدينا اجراءات عدة نتخذها ردا على هذه القضية، فضلا عن اعلان بيان يفصل هذه القضية جملة وتفصيلا".

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