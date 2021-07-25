العراق يسجل 9147 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 73 ألف يتلقون اللقاح

2021/07/25 | 16:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 9147 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 8492 حالة للشفاء و55 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق.وأشارت الى تلقي 73144 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة.

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