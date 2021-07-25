أمطار غزيرة تشهدها منطقة سعودية.. وعقوبات للمتهورين

2021/07/25 | 16:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطبيق إجراءاتها بشأن المخالفة (المجازفة بعبور الأودية والشعاب في أثناء جريانها) على قائد المركبة المتهور بعبور سيول ‫وادي جازان.

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