2021/07/25 | 16:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة أمنية، اليوم الاحد، القبض على “سارق” بحوزته دراجتين ناريتين في البصرة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “دوريات نجدة البصرة تمكنت من القبض على متهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على “سارق” بحوزته دراجتين ناريتين في البصرة المركز الخبري الوطني.

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