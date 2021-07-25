2021/07/25 | 16:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب رعد الدهلكي، اليوم الاحد، الولايات المتحدة الامريكية، ان يكون انسحابها من العراق انسحابا مسؤولا ومشروطا فيما لو قررت الأقدام على سحب قواتها من العراق.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “اجتياح الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها للعراق رغم المعارضة الدولية سبب انهيارا في كل مفاصل الدولة وتفككا في البنى المجتمعية للشعب العراقي وتوقفا شاملا في جميع المجالات، الامر الذي يحتم عليها ان يكون انسحابها في حال قررت ذلك مشروطا ومسؤولا لانها تتحمل كافة التبعات القانونية والجزائية نتيجة تدميرها بلد كان امنا ومستقرا”.

واضاف الدهلكي ان “المسؤولية الاخلاقية والدولية للولايات المتحدة يحتم عليها اعادة العراق الى ما كان عليه من تلاحم وطني ومجتمعي وتصحيح العملية السياسية التي جائت بها والمبنية على اسس طائفية والمجيء بحكومة وطنية معبرة بشكل حقيقي عن تطلعات الشارع العراقي والغاء جميع القرارات والاجراءات الصادرة من سلطة الاحتلال وتمقت القيادات التي فشلت بادارة البلد وسرقت امواله التي جائت بهم معها والذين كانوا سببا بتدمير العراق، اضافة الى محاسبة سراق المال العام واعادة اموال العراق المنهوبة والافراج عن المعتقلين الذين دافعوا عن ارضهم بعد احتلال العراق وان تحد من تدخل دول الجوار وإملاءاتها وفرض سطوتها على القرار العراقي”.

واوضح كما ان على الولايات المتحدة ومن ايدها باحتلال العراق ان يعالجوا كافة القطاعات الحيوية التي هي الاساس ببناء البلدان المتحضرة فالقطاع الاقتصادي والزراعي والصناعي والتربوي والمالي وتوقف المشاريع الستراتجية والخطط الانمائية كلها تعرضت للانهيار نتيجة الاحتلال الذي تعرض اليه العراق في عام ٢٠٠٣ لذا على الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ان يكون انسحابها مسؤول من العراق وان لايتركوا العراق مثلما هو اليوم،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يدعو واشنطن الى انسحاب مسؤول من العراق بحال قررت ذلك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يدعو واشنطن الى انسحاب مسؤول من العراق بحال قررت ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).