2021/07/25 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز معاملات ذوي ضحايا تفجير مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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