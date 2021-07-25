بافل طالباني: شعب كوردستان ينتظر المزيد من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير

2021/07/25 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، برقية تهئنة الى حركة التغيير بمناسبة الذكرى الـ 12 لتأسيس الحركة.

وجاء في برقية التهنئة:

المحترمون المنسق العام، اعضاء خلية المهام والحركة الوطنية، لحركة التغيير.

بمناسبة الذكرى الـ 12 لاعلان وتأسيس حركة التغيير نبعث احر التهاني لكم ولاعضاء ومؤيدي الحركة.

يمر اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، خلال الوقت الراهن، باوضاع سياسية واقتصادية صعبة، ولهذا من الضروري علينا ان نوحد القوى والقدرات وان نكون صفا وصوتا واحدا من اجل التغلب على التحديات وكسب الحقوق القومية والدستورية.

في هذه المناسبة وكاتحاد وطني كوردستاني نؤكد على ضرورة استمرار الجهود لانجاح تحالف كوردستان وتحقيق مطالب جماهير الشعب وانجاح المشروع الحقيقي للاصلاح كي يكون ردا مناسبا لمطالب جميع الاطراف.

اليوم، شعب كوردستان ينتظر المزيد من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير من اجل وضع خطوات كبيرة، في مشروع سياسي ووطني، مع حركة التغيير، من اجل المصلحة العليا.



وتأسيس لكوردستان مستقر وتقوية يان الاقليم وذلك يتطلب دعم ووحدة خطاب جميع الاطراف.

بافل طالباني

الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة

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