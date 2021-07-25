شرطة بغداد تقبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة

2021/07/25 | 16:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة في بغداد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مفارزها القت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية القبض على ١٦ متهما بقضايا جنائية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية قسم الاعظمية".واضافت ان "بينهم متهمون بالتهديد والنصب والاحتيال"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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