الخارجية النيابية لـ / نينا / : هذه الملفات ستكون على طاولة اجتماع الكاظمي وبايدن / موسع

2021/07/25 | 16:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النيابية ، عن اهم الملفات التي سيناقشها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الاميركي جو بايدن في واشنطن ..وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان انسحاب القوات الامريكية من العراق،وزيادة التعاون والتنسيق الامني والعسكري بين البلدين بموجب الاتفاقية الامنية ، سيتصدران اجتماع الكاظمي مع بايدن ".واضاف :" ان ملفات الطاقة والاستثمار والاقتصاد، والملف الصحي مع تداعيات جائحة كورونا هي الاخرى ستكون ضمن اجندة الاجتماع ".وعن الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ، اوضح الفايز :" ان جولات الحوار ستفضي الى مسارات جديدة لتنظيم العلاقات بين البلدين وتأطير التعاون الامني والعسكري المشترك وفقا للاتفاقـية الامنـية الموقعـة بين الجانبين "، مشيرا الى ان" وجود القوات الاجنبية في العراق هو قرار حكومـي يتوقف على الحاجة للتدريب والتعاون الامني والاستخباري لا الجهد القتالي ".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي غادر بغداد صباح اليوم متوجها الى واشنطن ، على رأس وفد حكومي ، في زيارة رسمية .ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الامريكي جو بايدن غدا الاثنين السادس والعشرينمن تموز ./ انتهى5

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