2021/07/25 | 16:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت كتلة تحالف القوى العراقية ، الولايات المتحدة الامريكية الى ان يكون انسحابها من العراق انسحابا مسؤولا ومشروطا ،فيما لو قررت الاقدام على سحب قواتها من العراق .واكد نائب رئيس كتلة التحالف رعد الدهلكي ، ان " اجتياح الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها للعراق سبب انهيارا في كل مفاصل الدولة وتوقفا شاملا في جميع المجالات ، الامر الذي يحتم عليها ان يكون انسحابها ، اذا قررت ذلك ، مشروطا ومسؤولا لانها تتحمل كافة التبعات القانونية والجزائية نتيجة تدميرها بلدا كان آمنا ومستقرا ".واضاف ، في بيان صحفي ، ان " المسؤولية الاخلاقية والدولية للولايات المتحدة تحتم عليها اعادة العراق الى ماكان عليه من تلاحم وطني ومجتمعي ، وتصحيح العملية السياسية والمجيء بحكومة وطنية معبرة بشكل حقيقي عن تطلعات الشارع العراقي ، والغاء جميع القرارات والاجراءات الصادرة من سلطة الاحتلال ، ومحاسبة سراق المال العام واعادة اموال العراق المنهوبة ، والافراج عن المعتقلين الذين دافعوا عن ارضهم بعد احتلال العراق ، و الحد من تدخل دول الجوار واملاءاتها وفرض سطوتها على القرار العراقي "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى العراقيـة : الانسحاب الامريكي من العراق يجب ان يكون مسؤولا ومشروطا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى العراقيـة : الانسحاب الامريكي من العراق يجب ان يكون مسؤولا ومشروطا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).