بالصور.. قرار قوباد طالباني يدخل حيز التنفيذ في قضاء بشدر

2021/07/25 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ في قضاء بشدر اليوم الاحد، تطبيق قرار قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الخاص بالسيارات المضللة وغير المسجلة والاسلحة غير المرخصة.

وبدأت القوات المشتركة منذ صباح اليوم، بنصب مفارز تفتيش في مناطق متعددة من القضاء لمنع حركة السيارات المضللة وغير المسجلة ومصادرة الاسلحة غير المرخصة.

PUKmedia خاص

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