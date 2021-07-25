قوباد طالباني: اليد الواحدة لا تصفق

2021/07/25 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم الاحد، حركة التغيير بمناسبة ذكرى تأسيسها.

وجاء في نص التهنئة:

الاخ عمر سيد علي المنسق العام لحركة التغيير

اتقدم اليكم والى جميع اعضاء ومؤيدي حركة التغيير، بالتهاني بمناسبة ذكرى تأسيسها، متمنيا ان تكون المناسبة بداية لمرحلة جديدة لازدهار وتطوير الحركة التي هي ذكرى للاخ نوشيروان مصطفى.

وبهذه المناسبة، ارى من الضروري، التأكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، ضمن اخر توصيات واهداف القياديين الكبيرين فقيد الامة الرئيس مام جلال وكاك نوشيروان مصطفى.

واضاف: اننا في الاتحاد الوطني الكوردستاني، في مستهل بداية جديد ومرحلة جديدة، نعتقد ان حجر الاساس للاصلاحات والتقدم يأتي بتقوية العلاقات مع الاطراف السياسية في كوردستان، وخاصة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير اللذان لديهما اهداف مشتركة بشكل اكبر الخلافات، ومع ذلك نحن مصرون على مكافحة الفساد ومخالفي القانون من اجل ادارة صحيحة ورشيدة، حلم اعوام عديدة لشعبنا.

ان واجب الاتحاد الوطني الكوردستاني ابتداء من القيادة وحتى الجماهير انجاح تحالف كوردستان في الانتخابات التشريعية المقبلة، وبتعاون الجميع نستطيع توحيد الخطاب وطمأنة ارواح الشهداء واسعاد قلوب جميع الاصدقاء وايضا ضمان الحقوق الدستورية والقومية لشعب كوردستان.

ان الاتحاد الوطني الكوردستاني على قراره وعهده، بالعمل بروح جديدة وبشكل فعلي للاصلاحات والتغيير، وبيد من حديد نكافج التجاوزات، ونطمئن شعب كوردستان، انه من اليوم فصاعدا، سيرون بانفسهم، نتائج جهودنا للاصلاحات وانهاء الفساد.



وفي هذا الواجب الجديد امامنا، نتطلع الى دعم حلفائنا واصدقائنا كما يقول الكورد " اليد الواحدة لا تصفق".

قوباد طالباني

نائب رئيس مجلس الوزراء

PUKmedia ترجمة

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