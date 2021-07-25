2021/07/25 | 17:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأحد، ضرورة تجاوز الخلافات وعدم الغرق في أحداث الماضي، مشيرا الى الحاجة لكل المكونات لتكون جسور العراق ممتدة باتجاه نظرائهم في عموم المنطقة والعالم.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحكيم التقى في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين جمعا كريما من شيوخ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يؤكد من تكريت ضرورة تجاوز الخلافات وعدم الغرق في أحداث الماضي first appeared on النور نيوز.

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