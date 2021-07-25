في مقابلة خاصة مع CNN.. العاهل الأردني: حرب غزة الأخيرة جرس إنذار.. وقوة إسرائيل

2021/07/25 | 17:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الحرب الأخيرة مع قطاع غزة بأنها "جرس إنذار للجميع"، مُعتبرًا الحديث عن قوة إسرائيل وتقدمها الاقتصادي والتكنولوجي "واجهة هشة للغاية".

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