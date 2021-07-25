اقليم كردستان : توزيع رواتب الموظفين والعمال دون اي استقطـاع اعتبارا من تموز الحالي

2021/07/25 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت حكومـة إقليم كردستان ، أنها ستشرع ، اعتباراً من شهر تموز الجاري بتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام دون أي استقطاع .وقال رئيس وزراء حكومة الاقليم مسرور بارزاني ، في كلمة متلفزة اليوم الاحد ، ان " المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس وزراء اقليم كردستان قررا اليوم توزيع الرواتب دون استقطاع "، مستدركا بالقول إن " الحكومة الاتحادية ارسلت مبالغ مالية إلى الإقليم وإذا استمرت بالتزامها سنواصل توزيع الرواتب بلا استقطاع ".واضاف : " اعتبارا من هذا الشهر سيتوقف استقطاع الرواتب ".كما تطرق بارزاني ، إلى الارتفاع السريع لإصابات كورونا في الإقليم، مشددا على ضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية ، فضلا عن ضرورة الاسراع في أخذ جرعات اللقاح ./انتهى5

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