المثنى تقلص الدوام الرسمي ساعتين يومي الاثنين والثلاثاء

2021/07/25 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت محافظة المثنى ، تقليص ساعات الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء ، 26-27 تموز الحالي ، مدة ساعتيـن ، لتكون نهاية الدوام الرسمي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة ./انتهى5

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