2021/07/25 | 17:15 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 25 يوليو 2021 | 04:59 مساءً | عدد القراءات : 15

متهمون بقضايا منها تجارة المخدرات في قبضة الامن

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الاحد، تواصل عمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين قضائيا ومصادر الأسلحة غير المرخصة في المحافظة.

وذكر بيان للقيادة ان قوة مشتركة من اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على ١٠ متهمين أحدهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي واثنين آخرين تجارة المواد المخدرة.

واضاف البيان، انه تم ضبط ٤ بنادق كلاشنكوف وبندقية M4 واعتدة خفيفة وأخرى متوسطة وحجز عجلات غير أصولية لاتحمل لوحات مرورية ودراجات نارية مخالفة القانون المرور.





ومن جانب آخر أشارت قيادة العمليات بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المجموعة ألتي قامت بطعن أحد الراقدين في مستشفى الجمهوري بآلة حادة (سكين ) وتم إحالتهم إلى القضاء.

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