المسابقات تحدد موعد مباراة القوة الجوية والحدود

2021/07/25 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اليوم الأحد، موعد إقامة مباراة القوة الجوية والحدود في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الممتاز لكرة القدم. وذكر بيان للهيأة التطبيعية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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