سوكوب يصل إلى بغداد لبدء مهمته مع منتخبنا الأولمبي

2021/07/25 | 17:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيدخل منتخبنا الاولمبي معسكراً داخلياً في محافظة كربلاء.

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