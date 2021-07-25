انخفاض جديد في أسعار الدولار مع إغلاق البورصة العراقية

2021/07/25 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

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انخفضت اسعار الدولار أمام الدينار، اليوم الأحد، مع إغلاق البورصة العراقية.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد جاء بيع الدولار فئة 100$ مقابل الدينار العراقي بـ 148000 دينار، فيما جاء شراء الدولار فئة100$ مقابل الدينار العراقي بـ 147000 دينار.

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