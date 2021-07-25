الشروع ببناء أكبر مدينة سياحية في ديالى

2021/07/25 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاحد، الشروع ببناء اكبر مدينة سياحية في المحافظة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة، عبدالله الحيالي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الجزء الغربي لمدينة بعقوبة شهد الشروع ببناء اكبر مدينة سياحية في تاريخ ديالى تمتد على مساحة 45 دونماً لبناء مدينة متكاملة من العاب وحديقة حيوانات ومرافق ترفيهية متعددة وحدائق وفق مواصفات عالية".

واضاف، ان "المشروع وهو مساطحة بين مستثمر وبلدية بعقوبة تمتد لـ 25 سنة"، مؤكداً ان "المدينة هي الاولى من نوعها على مستوى بعقوبة بعد 2003".

وأعرب، عن أمله في أن "تتحول الى نافذة للجذب السياحي الداخلي خاصة وان عدد المتنزهات والمناطق الترفيهية في مركز المحافظة محدود للغاية لايستوعب اعداد مدينة يصل سكانها الى 400 الف نسمة".

واشار الى ان "الاضطرابات الامنية المتكررة في بعقوبة وبقية المدن بالاضافة الى اسباب اخر عطلت ملف الاستثمار السياحي رغم وجود مناطق مهمة تتوفر فيها كل مقومات نجاح البعد السياحي على مستوى البلاد وليس الاطار الداخلي فقط".

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