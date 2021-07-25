2021/07/25 | 17:28 - المصدر: آي كيو نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان: نص في الموازنة المالية لـ2021 يخص "الفضائيين" لم يطبق حتى الآن -عاجل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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