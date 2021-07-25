العراق يبحث إمكانية التعاون الصناعي وفُرص الإستثمار مع فرنسا

2021/07/25 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحثت وزارة الصناعة، اليوم الاحد، مع وفد فرنسي إمكانية التعاون الصناعي وفُرص الإستثمار، بما يُحقق المصالح المُتبادلة.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه التقـى مُستشارا وزارة الصناعة والمعادنو […]

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