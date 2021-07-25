ارتفاع درجات الحرارة والثلاثاء تصل الذروة

2021/07/25 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، ارتفاع درجات الحرارة خلال الاسبوع الجاري، لافتة الى ان درجات الحرارة تقترب 50 مئوية في مناطق كرميان.

وذكرت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان درجات الحرارة ترتفع ابتداء من يوم غد الاثنين، موضحة، ان درجات الحرارة ستصل الذروة وخاصة يوم الثلاثاء بمناطق كرميان لتقترب 50 مئوية.

ورجحت المديرية، ان تسجل مراكز محافظات اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، درجات حرارة مرتفعة وكالاتي:

اربيل 45 ـ 46، السليمانية 44 ـ 46، دهوك 44 ـ 45، كركوك 46 ـ 48، حلبجة 44 ـ 46، خانقين وكلار 50 مئوية، مشيرة الى ان درجات الحرارة تبدا بالانخفاض نحو 3 ـ 4 درجات يوم الاربعاء المقبل.

وكانت هيئة الانواء الجوية في العراق قد اعلنت، الاحد، عن تسجيل 8 محافظات درجة حرارة 50 مئوية، مشيرة الى ان "درجات الحرارة ستنخفض بشكل تدريجي عدة درجات بعد يوم الاربعاء، حيث إن تأثير المنخفض الموسمي الحراري مستمر على البلاد".

PUKmedia ترجمة

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