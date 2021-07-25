شاهد.. امرأة تقتحم مطعمًا بسيارتها وتحدث فتحة في جداره بالخطأ

2021/07/25 | 17:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الشرطة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية جوي لونغلي التي كانت تقود مركبتها على طريق هاويل ميل رود، بالقيادة المتهورة والأقل أمانًا، بعد أن استقرت سيارتها في جانب مبنى وإحداث حفرة فيها.

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