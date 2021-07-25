وفاة رئيس فرع نقابة الصحفيين في بابل متأثرا بكورونا

2021/07/25 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اعلنت خلية الازمة في بابل اليوم عن وفاة رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في بابل علي الربيعي متأثرا بمضاعفات كورونا.وقال مدير اعلام الخلية حسين العسكري:" ان الربيعي توفي اليوم الاحد في مستشفى مرجان الطبي بعد انهيار اجهزته الحيوية وفقدانه الوعي"./ انتهى

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