المنتخب السعودي لكرة القدم يغادر الاولمبياد بخسارته امام المانيا

2021/07/25 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / غادر المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم منافسات اولمبياد طوكيو بخسارته امام المانيا ، اليوم الاحد، بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، في الجولة الثانية من دور المجموعات.وكان المنتخب السعودي قد خسر يوم الخميس الماضي امام منتخب ساحل العاج بهدفين لهدف ضمن مباريات المجموعة الرابعة لفعالية كرة القدم./ انتهى

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