2021/07/25 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأحد، استضافة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال غداً على خلفية الحضور الجماهيري الغفير لمباراة نهائي الكأس بين الزوراء والجوية دون الأخذ بشروط السلامة والوقاية من وباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب..



الازمة النيابية تستضيف درجال يوم غد المركز الخبري الوطني.

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