2021/07/25 | 17:48 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 25 يوليو 2021 | 05:47 مساءً | عدد القراءات : 2

الحضور الجماهيري يتسبب باستضافة درجال في مجلس النواب

أكدت خلية الأزمة النيابية، الأحد، استضافة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال غداً على خلفية الحضور الجماهيري الغفير لمباراة نهائي الكأس بين الزوراء والجوية دون الأخذ بشروط السلامة والوقاية من وباء كورونا.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية ومقرر خلية الازمة جواد الموسوي، إن "لجنة الصحة وخلية الازمة النيابية سوف تستضيفان غدا الاثنين وزير الشباب والرياضة عدنان درجال".

وأضاف، أن "الاستضافة ستكون على خلفية فتح الملاعب للجماهير وحضور 40 الف متفرج في نهائي الكأس الاخيرة بين الزوراء والجوية دون اخذ الموافقات الرسمية ودون مراعاة للتباعد الاجتماعي".

وأشار إلى أن "الاستضافة ستكون منفردة في لجنة الصحة والبيئة بحضور اعضاء خلية الازمة النيابية".

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