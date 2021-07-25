بعد قرار إلغاء الاستقطاع.. مالية كردستان النيابية تكشف مصير أموال موظفي الإقليم

2021/07/25 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، اليوم الأحد، عن مصير أموال موظفي الإقليم، مبينا أن الخطوة الأولى للحكومة تمثلت بإلغاء استقطاع رواتب الموظفين.

وقال علي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "بعد توفر السيولة المالية الكافية، أصدرت الحكومة قرارا بإلغاء الاستقطاع، وهي خطوة ستسهم بإنعاش الاقتصاد وحركة الأسواق"، موضحا أن "ما يخص المبالغ المستقطعة فلا يوجد قرار بشأنها حتى الآن، لأن الأزمة المالية ماتزال قائمة".

وأضاف أن "الإقليم مايزال مديونا للشركات النفطية ورجال الأعمال وعليه التزامات تجاه المواطنين من كهرباء ووقود وأعمار وبناء المشاريع المهمة، وهذه كلها تحتاج لسيولة".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم لديها عدة خيارات لتعويض المواطنين عن المبالغ المستقطعة، وهي تقدر وقوفهم إلى جانبها في الأزمة المالية، لكن بنفس الوقت لا توجد ايرادات كافية تشجع على إعادة تلك المبالغ للمواطنين في الوقت الحاضر".

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