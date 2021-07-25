وفاة نقيب الصحفيين في محافظة عراقية بكورونا

2021/07/25 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بوفاة نقيب الصحفيين في محافظة بابل، علي الربيعي، بمضاعفات فيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "نقيب الصحفيين في محافظة بابل، علي الربيعي، توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا".

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