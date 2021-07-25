قرارات جديدة من التطبيعية.. أشبال الشباب يخسر بسبب مواليد أحد اللاعبين

2021/07/25 | 17:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، الاحد، اجتماعاً لمناقشة اعتراضات بعض الاندية والتجاوزات التي حصلت في بعض المباريات.

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وقالت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 تموز 2021) أنه "لدى مناقشة اعتراض نادي الحدود على نادي الزوراء ضمن دوري الناشئين ، وبعد الاطلاع على أصل الاعتراض المقدم من نادي الحدود ومراجعة كشوفات نادي ( التعاون ) تبين عدم وجود اسم اللاعب المُعترض عليه في الكشوفات، وانه مسجل في كشوفات نادي الزوراء ، لذا تقرر رد الاعتراض لعدم شموله على أسبابه، إذ ان الاعتراض يجب أن يكون من قبل نادي ( النصر )، وخلال المدة القانونية".

وأضافت أنه "لدى مناقشة اعتراض نادي الحسين على نادي الشباب ضمن دوري الاشبال، وبعد الاطلاع على الاعتراض وأولياته ، وكذلك الاطلاع على سجل القيد العام لعائلة اللاعب ( مجيد محمد مجيد ) وأوليات عائلته في وزارة التجارة / البطاقة التموينية، لوحظ ان تولد اللاعب المذكور عام ( 2006 ) ، وبعد استدعاء اللاعب وتدوين إفادته ، أقر بأنه قد حصل على قرار قضائي بتولد ( 2007 )، وعليه فقد أصدر هويته الشخصية بهذا التولد ، لذا تقرر عدّ فريق أشبال نادي الشباب خاسراً ( 0-3 ) ، وذلك لإشراكه لاعباً مخالفاً لتعليمات ولوائح الاتحاد ، وفق المادة ( 65 / 1 ) انضباط".

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