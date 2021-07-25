إندونيسيا تمدد اجراءات العزل العام في البلاد بسبب كورونا

2021/07/25 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الأحد، إن القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19 ستُمدد أسبوعا اخر.

وأضاف الرئيس: “القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19 ستُمدد من 26 يوليو إلى الثاني من أغسطس”، رغم أنه أوضح أن معدلات الإصابة ونسبة شغل أسرة المستشفيات في بعض المحافظات في جاوة شهدت تراجعا.

وأضاف أن الحكومة ستعدل تدريجيا بعض القيود على “بعض الأنشطة” في ظل القيود الحالية، وستسمح للأسواق التقليدية والمطاعم، التي لديها أماكن مفتوحة، بفتح أبوابها، مع الالتزام ببعض القيود.

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