أمين بابا شيخ: تسمية رئيس تحالف كوردستان

2021/07/25 | 18:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد أمين بابا شيخ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاحد، قرب، تسمية رئيس تحالف كوردستان، بالتنسيق مع حركة التغيير.

وقال بابا شيخ خلال مؤتمر صحفي، عقب زيارة وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني الى مقر الحركة، وحضره PUKmedia: ان الزيارة جاءت لتقديم التهاني الى حركة التغيير بمناسبة الذكرى الـ 12 لتأسيسها.

واضاف: ان جميع الاستعدادات مستمرة لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا ان اسم رئيس تحالف كوردستان سيعلن قريبا، بالتنسيق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير.

PUKmedia خاص

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