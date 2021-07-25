قصف صاروخي يطال عفرين

2021/07/25 | 18:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب 8 اشخاص بجروج متباينة يوم الاحد، اثر قصف عشوائي على مدينة عفرين، غربي كوردستان.

واوضح مصدر مطلع لـPUKmedia: ان مركز مدينة عفرين تعرض اليوم، الى قصف صاروخي عنيف وبشكل عشوائي، موضحا، ان مصدر القصف، المناطق التي تسيطر عليها القوات السورية والروسية.

واضاف: ان القصف استهدف المناطق السكنية في المدينة ما اسفر عن اصابة 8 اشخاص بضمنهم 4 اطفال كحصيلة اولية.

PUKmedia خاص

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