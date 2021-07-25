2021/07/25 | 18:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: احتفظت السعودية بصدارة قائمة أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، تلتها الإمارات ومصر والعراق وقطر.وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الخمس خلال عام 2021.ترشيحات: فيديوجرافيك ..أكثر دول الخليج أماناً من خطر كورونا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديوجرافيك.. ما هي أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021 ؟) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديوجرافيك.. ما هي أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021 ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).