بايدن يطلب الاستعانة بالمخابرات العراقية

2021/07/25 | 18:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم خلال لقائه المقرر مع رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي خلال الساعات المقبلة، طلب المساعدة بشكل أقوى في مواجهة ظاهرة الهجمات بالطائرات المسيرة على القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وسوريا.نفوذ إيران وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير، أن “بايدن قد لا يتمتع بالنفوذ الكافي لتخطي مخاوف الكاظمي من الردود الانتقامية من جانب إيران”، نقلاً عن محللين أشاروا إلى وجود أمور عدة يمكن للكاظمي القيام بها من أجل بايدن”.ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن بروفيسور في جامعة فلوريدا بأتلانتا، روبرت رابيل، قوله إن “العراق لن يتخذ موقفا متشددا إزاء أمور ليست […]

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