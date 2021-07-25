البرلمان يقرر إنهاء مهام مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان

2021/07/25 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة البرلمان العراقي، إنهاء مهام مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان لانتهاء مدة العضوية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في كتاب موجه إلى مفوضية حقوق الإنسان، إنه بالنظر لانتهاء مدة عضوية مجلس المفوضين الحالي البالغة أربع سنوات واستنادا لأحكام قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان، طالب الكعبي بعدم ممارسة أية مهام إدارية أو مالية من قبل مجلس المفوضين المنتهية مدته.

وأضاف، أنه سيتم إدارة المفوضية مؤقتا من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب بسبب عدم تمكن مجلس النواب من التصويت على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية الجديدة لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد أصولياً.

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