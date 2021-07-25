النفط: مباحثات مع شركات عالمية لتطوير عدة حقول للغاز

2021/07/25 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن مباحثات مع شركات عالمية لتطوير عدة حقول للغاز، فيما أفصحت عن خطتها لاستثمار حقول الغاز بعموم المحافظات وصولاً إلى استثمار 4 آلاف مليون قدم مكعب […]

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