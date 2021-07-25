بالوثيقة: منع الاشخاص غير “الملقحين” من السفر ابتداءً من الشهر العاشر

2021/07/25 | 18:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت سلطة الطيران المدني، الاحد، تعميما الى كافة شركات الطيران العاملة في العراق بالزام كافة العراقيين الراغبين بالسفر بابراز كارت التلقيح.وبحسب وثيقة، فإن قرار سلطة الطيران المدني سيصبح نافذا مع مطلع شهر تشرين الاول المقبل.

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