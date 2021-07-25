بغداد الأشد تضررًا.. حصيلة إصابات ثقيلة بالجائحة في العراق

2021/07/25 | 18:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من مليون و552 ألف إصابة.

سجل العراق أكثر من 9100 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 25 تموز/يوليو، وتضمن تسجيل 9147 إصابة، و55 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل نحو 8500 حالة تماثل للشفاء بمعدل 90.9%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 123 ألف شخص، بينهم 772 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 18287 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من مليون 326 ألف شخص.

وحذرت وزراة الصحة في بيان لها، من "تداعيات خطيرة، إذا استمر عدم الاكتراث وعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية".

وتكتظ أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات العاصمة وبعض المحافظات، بالمصابين منذ أسابيع.

وقال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ بعض المستشفيات في المحافظات وجهت "نداءات استغاثة" إلى الحكومة بعد امتلاء ردهات العزل بالمصابين.

وحذرت لجنة الصحة، في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية في البلاد نتيجة الارتفاع المطرد لحالات الإصابة والتفشي الكبير للوباء في مدن العراق.

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