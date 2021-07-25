يسكن في احدى مخيمات نينوى.. اعتقال مشارك في تفجير مدينة الصدر

2021/07/25 | 18:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، الاحد، اعتقال أحد المشاركين في عملية تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، (25 تموز 2021)، ان "الاجهزة الامنية في الحكومة الاتحادية طلبت المساعدة من حكومة اقليم كوردستان بهدف إلقاء القبض على احد المشتركين في تلك الجريمة"، مبينا أنه "لهذا الهدف زودت جهاز مكافحة الارهاب في الاقليم باسم أحد المطلوبين الذين شارك المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية".

وأوضح، انه "بعد متابعة فرقنا تم القاء القبض على الشخص المطلوب وتبين ان اسمه الكامل هو (ح ي ع ح) من اهالي الحويجة وهو الآن من قاطني مخيم (حسن شام) للنازحين".

وأشار الجهاز في بيانه، إلى انه "بأمر من القاضي تم تسليم المشتبه به (ح) إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية".

وفي أمس السبت، أعلنت الحكومة العراقية، اعتقال مخططي ومنفذي تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر، الذي راح ضحيته 35 شخصا وإصابة العشرات عشية عيد الأضحى.

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