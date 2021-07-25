صخب الانتخابات العراقية .. دواعي المقاطعين وعشوائية المشاركين - علي عرمش شوكت

2021/07/25 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت غدت الساحة السياسية العراقية متخمة الى حد الغثيان، بالجدل الساخن جداً الذي يدور حول التغيير كحل للازمة الكارثية الشاملة، والذي لا يخرج عن المبدأ الدستوري.



بمعنى التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.



كانت قوى انتفاضة تشرين قد طرحت على رأس مطالبها اجراء انتخابات مبكرة.



وبذلك اعتبرت هي صاحبة هذا المطلب وليس غيرها ممن يصرون اليوم على اجراء الانتخابات من دون توفير مستلزماتها القانونية.



التي تاتي ......





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