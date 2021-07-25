حول الاتفاقية العراقية اللبنانية - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/07/25 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي نوع نادر من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين بلدين من بلدان الشرق الأوسط ، لم يتوخ احدهما من الآخر شرط التبعية السياسية كما هي الغاية من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تعقدها قطر والسعودية والإمارات مع البلدان العربية ، وكما هي عادة طهران في ما تطلبه من شرط الولاء لها ، قبل ان تشرع مخابراتها في دعم تأسيس حزب او ميليشيا جديدة في البلدان العربية ذات الوجود الشيعي .



ولهذا تزهو هذه الاتفاقية ببعده ......





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