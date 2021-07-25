ناصية القراءة - هاجر- - هدى توفيق

2021/07/25 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هدى_توفيق هــاجــرقصة قصيرة/ / محمود البدوي هجرتنى هاجر..



بعد عشرة طويلة دامت ثمانية أعوام..



خرجت فى الصباح الباكر ولم تعد..



ولقد بحثت عنها فى كل مكان اعتادت الذهاب إليه..



فلم أعثر لها على أثر.ولقد تربت هاجر فى بيتى، جئت بها من الريف وهى طفلة فى السابعة من عمرها، لتخدم عندى، ولكننى لم أعاملها قط كخادم، لأنها كانت يتيمة، وفقيرة، وكانت جميلة ضاحكة كالشمس.وكانت هاجر فى طفولتها ا ......





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