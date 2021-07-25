على فراش الموت تسرق خواتمها.. شرطة بريطانيا تقف حائرة

2021/07/25 | 18:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخواتم كانت تدل على أكثر الأوقات سعادة في حياة السيدة، لكن تلك الذكريات سلبت منها.

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