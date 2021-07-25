التعليم تحدد مواعيد التخرج للعام الدراسي 2020 - 2021

2021/07/25 | 19:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت وزارة التعليم العالي، الاحد، مواعيد التخرج للعام الدراسي 2020 - 2021.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تموز 2021)، أنه "عملا بالخطة الدراسية وأهدافها المعتمدة وإطارها الزمني لدى الجامعات العراقية في استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي ومعالجة المتغيرات واستقبال الموسم الدراسي الجديد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ التاسع عشر من أيلول المقبل موعدا رسميا لتخرج الطلبة الناجحين من الدور الأول للعام الدراسي 2021/2020، فيما ثبتت الرابع عشر من تشرين الأول المقبل موعدا لتخرج الناجحين من الدور الثاني".

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